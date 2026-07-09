Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 28χρονο άνδρα στα Xανιά μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία.

Πρόκειται για 25χρονη, η οποία κατήγγειλε ότι υπέστη σωματικές βλάβες, μώλωπες και αμυχές μετά από βίαιη συμπεριφορά του συζύγου της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, τα περιστατικά σημειώθηκαν παρουσία των παιδιών του ζευγαριού, όπως μεταδίδει το neakriti.gr.

Τα περιστατικά, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα σημειώθηκαν σε διάστημα μόλις τριών ημέρων, το ένα στις 6 Ιουλίου, ενώ ένα δεύτερο επεισόδιο έλαβε χώρα χθες Τετάρτη 8 Ιουλίου.

Μετά τα επαναλαμβανόμενα συμβάντα, η γυναίκα αποφάσισε να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλει τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία.

Πηγή: CNN Greece