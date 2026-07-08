«Η Ελλάδα πληροί τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια στη μεγάλη αυτή προσπάθεια του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και αποκάλυψε ότι το 2027, οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35.

«Οι ευρωφπαϊκές χώρες ήταν απαραίτητο να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος στις υποχρεώσεις τους στο ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ είχε απολύτως δίκιο. Τα τελευταία χρόνια, και λόγω του ουκρανικού, οι ευρωπαϊκές χώρες έπρεπε να καταλάβουν ότι πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης τους. Η Ελλάδα είναι μία από τις πέντε χώρες που έχει ξεπεράσει το 3,5% στον αμυντικό της προϋπολογισμό. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr