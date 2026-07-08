Νέα δεδομένα φαίνεται να προκύπτουν στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον γιο της, καθώς τα ευρήματα της έρευνας των Αρχών εξετάζονται εκ νέου και ενδέχεται να αλλάξουν την αρχική εικόνα της υπόθεσης.

Ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος είχε θεωρηθεί βασικός ύποπτος και παραμένει προφυλακισμένος για τη δολοφονία της γυναίκας και του γιου της, εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας. Ωστόσο, νέα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση των δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες φαίνεται να δημιουργούν νέα ερωτήματα σχετικά με την εξέλιξη των γεγονότων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τον τηλεοπτικό σταθμό Mega, η αρχική εκτίμηση ότι η 54χρονη έφερε τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη δεν επιβεβαιώνεται από τα νεότερα στοιχεία. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε επανεξέταση της αρχικής ιατροδικαστικής αξιολόγησης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα συμπεράσματα που είχαν εξαχθεί ήταν πλήρη και ακριβή.

Παράλληλα, οι αμυχές που είχαν εντοπιστεί στα χέρια της γυναίκας και αρχικά είχαν χαρακτηριστεί ως αμυντικά τραύματα, εξετάζονται πλέον από ειδικούς υπό διαφορετικό πρίσμα, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να σχετίζονται με αυτοπροκαλούμενα τραύματα.

Επιπλέον, υπό επανεξέταση τίθεται και το στοιχείο της οσμής αλκοόλ που είχαν αναφέρει οι αστυνομικοί στον χώρο, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις καθαρισμού που να δικαιολογούν την παρουσία της.

Με βάση τα νέα ευρήματα, οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα πιθανά σενάρια, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο η 54χρονη να προκάλεσε τον θάνατο του γιου της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Ωστόσο, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει υπάρξει οριστικό συμπέρασμα.

Επανεξέταση της ιατροδικαστικής έκθεσης

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η αρχική ιατροδικαστική έκθεση, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν τα δεδομένα της εξέτασης της σορού και τα συμπεράσματα που είχαν καταγραφεί.

Ο ιατροδικαστής της Πάτρας, ο οποίος είχε αναφέρει αρχικά την ύπαρξη τραύματος στην πλάτη της 54χρονης, ελέγχεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης των στοιχείων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν σε διαφορετική σοβαρή ποινική υπόθεση, όπου είχε κινηθεί πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και της ιατροδικαστικής διερεύνησης, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στην πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών της τραγωδίας.

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Οι ισχυρισμοί του 65χρονου και τα τοξικολογικά ευρήματα

Ο 65χρονος Ιταλός έχει υποστηρίξει ότι το βράδυ του περιστατικού κοιμήθηκε αρχικά στο ίδιο δωμάτιο με τη σύντροφό του, όμως αργότερα μετακινήθηκε σε άλλο χώρο, καθώς –όπως αναφέρει– δεν μπορούσε να κοιμηθεί.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής του υποστηρίζουν ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν την παρουσία κατασταλτικής ουσίας και κάνναβης στον οργανισμό του, στοιχείο που, σύμφωνα με τους ίδιους, ενισχύει τον ισχυρισμό ότι βρισκόταν σε κατάσταση μειωμένης αντίληψης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι ισχυρισμοί αυτοί εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές και δεν έχουν κριθεί οριστικά από τη Δικαιοσύνη.

Πηγή: newsbeast.gr