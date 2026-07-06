Συνεχίζεται σήμερα στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη όπου η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να προχωρήσει στον διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων.

Στην τελευταία συνεδρίαση ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, ενημέρωσε το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με τον συνήγορο που τον εκπροσωπούσε από το στάδιο της προδικασίας μέχρι σήμερα και ζήτησε τον διορισμό δικηγόρου από το δημόσιο.

Η ενημέρωση, έγινε τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για μια σειρά αιτημάτων όπως της αναβάθμισης των κατηγοριών και της κλήσης νέων μαρτύρων.

Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε για τη μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, την άσκηση διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και για την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών στα δύο στελέχη της Hellenic Train που κατηγορούνται μόνο για πλημμελήματα, για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας καθώς όπως μεταξύ άλλων επεσήμανε, δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη για πράξεις για τις οποίες οι κατηγορούμενοι δεν απολογήθηκαν κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Αντίστοιχα επιφυλάχθηκε για την κλήση νέων μαρτύρων και προσκόμισης εγγράφων, αφού ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία. Ωστόσο η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των αιτημάτων για συμπλήρωση της ανάκρισης, ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος και απόσυρσης της υπόθεσης με βάση το άρθρο 324 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Την προηγούμενη Τετάρτη το δικαστήριο διέκοψε την συνεδρίαση του πριν από την τοποθέτηση της συνηγόρου συγγενών θυμάτων κας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ωστόσο πρόλαβε και προσκόμισε το από 6 Μαρτιου του 2026 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προς τους υπουργούς Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακακη, Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστο Δημα και στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Κυρανακη σχετικά με την παράσταση του Ελληνικού δημοσίου στη δίκη των Τεμπών.

Στην απάντηση του κ. Κυρανακη στις 20 Μαρτίου του 2026, τρεις μέρες πριν από την έναρξη της δίκης, ζητήθηκε η δήλωση του Ελληνικού δημοσίου για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των τριών κατηγορουμένων σταθμαρχων απογευματινής-βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος. Αργότερα η δήλωση του δημοσίου έγινε δεκτή από το δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι συνολικά 36 άτομα, στελέχη του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Πέντε είναι τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται κατά περίπτωση. Για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποιες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, κατηγορούνται 33 άτομα.

Για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή κατηγορούνται 35 άτομα. Για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, κατηγορούνται 3 άτομα.

Να σημειωθεί πως για τον Ιούλιο, και πριν από την ενημέρωση για διορισμό συνηγόρου, έχουν προσδιοριστεί συνολικά έντεκα δικάσιμοι με τελευταία ημερομηνία την 28η Ιουλίου.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ