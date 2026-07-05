Οι αγαπημένες γιαγιάδες της Κρήτης επέστρεψαν με ένα νέο απολαυστικό βίντεο που έχει ήδη γίνει viral στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και αμέτρητες κοινοποιήσεις μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Στη νέα τους ξεκαρδιστική περιπέτεια, ένα μικρό κρητικό χωριό γίνεται το σκηνικό ενός απρόσμενου... γαστρονομικού πολέμου. Το παραδοσιακό καφενείο των γιαγιάδων, σημείο αναφοράς για γλέντια, γάμους, εκλογές και κάθε σημαντική στιγμή του χωριού, βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν απρόσμενο ανταγωνιστή.

Ντάκος εναντίον... σούσι

Η Penelope, μια επιτυχημένη ομογενής σεφ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της μαζί με τον γιο της, Tyler. Οι δυο τους ανακαινίζουν το πατρικό τους σπίτι και ανοίγουν ακριβώς δίπλα από το ιστορικό καφενείο ένα σύγχρονο... Village Sushi Spot, προσελκύοντας τόσο τους κατοίκους όσο και τους τουρίστες.

Παράλληλα, ξεκινούν μια καμπάνια υπέρ του σούσι, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των γιαγιάδων.

Αποφασισμένες να υπερασπιστούν την κρητική παράδοση, τον ντάκο, την τηγανητή πατάτα και τις αυθεντικές γεύσεις του τόπου, οι γιαγιάδες κηρύσσουν... πόλεμο στους νεοφερμένους. Το αποτέλεσμα είναι μια απολαυστική μουσική και κωμική ιστορία γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και την αυθεντική «κουζουλάδα» που έχει κάνει τις Κρητικές Γιαγιάδες αγαπητές σε όλη την Ελλάδα.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφουν για ακόμη μία φορά ο Γιώργος Μπαλοθιάρης και η Γωγώ Βερίγου, με αφορμή τη νέα σεζόν της ραδιοφωνικής εκπομπής «Καλοκαίρι Στο Νότο».