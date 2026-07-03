Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού ταξί προχώρησε το πρωί της Παρασκευής (3/7) η Αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ταξί φέρεται να χρέωσε Αμερικανούς τουρίστες 175 ευρώ για μια διαδρομή από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Το συγκεκριμένο ποσό είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο κόμιστρο.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως ο οδηγός ταξί δεν κατείχε την ειδική άδεια.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.