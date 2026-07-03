Για τη υβριδική επίθεση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές της Ελλάδας, αναφερόμενες στην συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου με Ρώσους φαρσέρ, σημειώνοντας παράλληλα πως δεν υπήρξε διαρροή δεδομένων.

«Πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους.» αναφέρουν συγκεκριμένα από την κυβέρνηση.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν και άλλοι αξιωματούχοι έχουν πέσει θύματα ανάλογων επιθέσεων, όπως ο Ντέιβιντ Κάμερον, που νόμιζε ότι μιλούσε με τον Ποροσένκο, ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας, Αντρέι Ντούντα, ο οποίος νόμιζε ότι είχε συνομιλία με τον Εμανουέλ Μακρόν αλλά και ο Βρετανός πρώην υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας, ο οποίος συνομίλησε με κάποιον που ισχυριζόταν ότι είναι ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας.

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Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι θύμα δύο γνωστών Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουσμέροφ. Σε αυτή τη συνομιλία γίνεται εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ ο κ. Ντόκος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, οι γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ Vovan & Lexus προσποιήθηκαν Ουκρανούς αξιωματούχους και δημοσίσευσαν σε βίντεο την τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον κ. Ντόκο. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης περιστατικού με drone κοντά σε ελληνικά νησιά, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ουκρανού προέδρου και του υπουργείου Άμυνας της χώρας σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων. Απαντώντας, ο Θάνος Ντόκος τονίζει ότι η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας είναι απαραίτητη, σημειώνοντας πως εκείνη την περίοδο ο διοικητής της ελληνικής υπηρεσίας πληροφοριών βρισκόταν στο Κίεβο για επαφές με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού εμφανίζεται να εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα είχε ένα νέο περιστατικό σε ελληνικά ύδατα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο. «Είναι περίοδος τουρισμού, υπάρχει αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση. Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε ο πόλεμος να μεταφερθεί στην επικράτεια ή στα χωρικά μας ύδατα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, ο κ. Ντόκος αναφέρεται στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα πηγαίνει σε εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες και ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε «πολύ σημαντικά προβλήματα» για την ελληνική κυβέρνηση. «Παρακαλώ να προειδοποιήσετε όσους σχεδιάζουν μια τέτοια ενέργεια. Πρόκειται για ιδιαίτερα πολυσύχναστα ύδατα και οποιοδήποτε περιστατικό που θα επηρέαζε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον τουρισμό θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στις διμερείς μας σχέσεις», φέρεται να λέει.

Ο ίδιος εμφανίζεται επίσης να δηλώνει ότι η ουκρανική ηγεσία θα πρέπει να εξετάσει εάν η βύθιση ενός ρωσικού πλοίου αξίζει το ενδεχόμενο να χαθεί η στήριξη της Ελλάδας. «Πρέπει να αποφασίσει αν αξίζει να χάσει την υποστήριξη της Ελλάδας για να καταστρέψει ένα ρωσικό πλοίο. Είναι τόσο απλό», αναφέρει, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για τις πληροφορίες περί διαφωνιών μεταξύ του προεδρικού γραφείου και του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας Προσθέτει ακόμη ότι μια σοβαρή κρίση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας θα μπορούσε να προκαλέσει ρήγμα στη συνοχή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας ότι το Κίεβο χρειάζεται τη στήριξη όλων των συμμάχων του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ντόκος θα εμφανιστεί το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ για να δώσει τις δικές του απαντήσεις.

Ήδη πάντως καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του ζητά την παραίτηση του κ. Ντόκου

«Εδώ και ώρες έχει δει το φως της δημοσιότητας video από καταγεγραμμένη συνομιλία του Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας κ. Θάνου Ντόκου με Ρώσους υπηκόους που εμφανίζονται ως Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού εμφανίζεται να μοιράζεται εκτιμήσεις σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών στην Ελλάδα -κάνοντας μάλιστα και ανάλυση αντικτύπου του ουκρανικού ζητήματος σε αυτές- ενώ μοιράζεται και πληροφορίες για την αποστολή του Διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο.

Απαιτούνται απαντήσεις:

Είναι γνήσιο το δημοσιευμένο οπτικοακουστικό υλικό;

Γιατί η κυβέρνηση δεν ξεκαθαρίζει τι έχει συμβεί;

Η Κυβέρνηση των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας επί ώρες σιωπά για αυτό το πρωτοφανές συμβάν.

Η παραίτηση του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος.»