Ένοχους κήρυξε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο τον Δημήτρη Μελά, επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2021-2022 και την πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού, Αθανασία Ρέππα, για τον τρόπο που χειρίστηκαν την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου που εντόπιζε παρατυπίες σε δηλώσεις 99 συγκεκριμένων ΑΦΜ παραγωγών το 2020.

«Δεν τέλεσαν τις πράξεις που όφειλαν να τελέσουν εκ της θέσεώς τους στον Οργανισμό» ανέφερε η πρόεδρος κατά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου για τον αντιπρόεδρο, κατά τον επίμαχο χρόνο, του ΟΠΕΚΕΠΕ και την συγκατηγορούμενη του.

Το δικαστήριο αποδεχόμενο την εισαγγελική πρόταση κήρυξε ομόφωνα ενόχους τους δύο πρώην επιτελικούς του Οργανισμού πληρωμών, για τα δύο πλημμελήματα που αντιμετωπίζουν ενώ έκρινε για το τρίτο πλημμέλημα ότι πρέπει να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε κακούργημα και να δικαστεί το σκέλος αυτό ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.



Έτσι οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία από κοινού και κατά συρροή και για παράβαση καθήκοντος, ενώ αναβαθμίζεται σε κακούργημα η υπεξαγωγή εγγράφων.

«Οι κατηγορούμενοι επέδειξαν συμπεριφορά που δεν ταιριάζει με το επαγγελματικό προφίλ τους. Δεν επρόκειτο για αμέλεια. Με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα την έκθεση του 2020, της Τυχεροπούλου, που ζητούσε να ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές» είχε πει στην αγόρευση του ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Αναστάσιος Παναγάκος.

Το δικαστήριο με την κρίση του ομονοεί με την εισαγγελική εκτίμηση ότι η πράξη που αφορά υπεξαγωγή εγγράφου συνιστά κακούργημα καθώς η εκτιμώμενη ζημία υπερβαίνει τις 120 χιλιάδες ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι αιτήθηκαν το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, το οποίο αποδέχθηκε κατά πλειοψηφία το δικαστήριο. Αρνητικός στο ελαφρυντικό ήταν ο Εισαγγελέας ο οποίος ζήτησε να απορριφθεί: «Οι κατηγορούμενοι καθημερινά υπέθαλπταν 80 εγκληματίες για διάστημα ενός έτους και οκτώ μηνών». «Να μην αναγνωριστεί ελαφρυντικό διότι οι πράξεις τους είχαν διεθνές αντίκτυπο με αποτέλεσμα να μειώνεται η αξιοπιστία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χρηματοδοτεί την ανάπτυξη» είπε.

Το δικαστήριο αποσύρθηκε σε διάσκεψη για να αποφασίσει επί των ποινών.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ