Ο πρώην ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου, ο οποίος συμμετείχε στην ειδική εξεταστική επιτροπή του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης λογισμικών παρακολούθησης, υπήρξε ο ίδιος στόχος του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus, σύμφωνα με νέα έκθεση του Citizen Lab.

Σύμφωνα με το Reuters, η έκθεση αναφέρει ότι το κινητό του Κούλογλου παραβιάστηκε τουλάχιστον τρεις φορές μεταξύ Οκτωβρίου 2022 και Μαρτίου 2023 μέσω του Pegasus, το οποίο διανέμεται από την ισραηλινή εταιρεία NSO Group.

Την περίοδο εκείνη ο Κούλογλου ήταν μέλος της Επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία είχε συσταθεί το 2022 για να εξετάσει τη χρήση λογισμικών παρακολούθησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιτροπή είχε καταλήξει ότι κυβερνήσεις κρατών-μελών πιθανότατα χρησιμοποίησαν λογισμικά όπως το Pegasus, άλλοτε για νόμιμους και άλλοτε για αθέμιτους σκοπούς.

Ο πρώην ευρωβουλευτής δήλωσε στο Reuters ότι έμεινε έκπληκτος από το περιστατικό.«Δεν περίμενα ότι ένα μέλος της PEGA θα παρακολουθούνταν με Pegasus. Δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο απερίσκεπτοι», ανέφερε.

Η έκθεση του Citizen Lab δεν κατονομάζει τον φορέα που πραγματοποίησε την παρακολούθηση, ωστόσο συνδέει μέρος της δραστηριότητας με προηγούμενες υποθέσεις στις οποίες το Pegasus χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση Ρώσων και Λευκορώσων δημοσιογράφων και ακτιβιστών που ζούσαν στην εξορία.

Η Apple επιβεβαίωσε ότι η ευπάθεια στην οποία βασίστηκε η επίθεση έχει πλέον διορθωθεί, ενώ σημείωσε ότι αποστέλλει ειδοποιήσεις σε χρήστες που θεωρεί ότι αποτελούν στόχους κρατικά υποστηριζόμενων επιθέσεων. Σύμφωνα με το Citizen Lab, ο Κούλογλου είχε λάβει σχετικές προειδοποιήσεις από την Apple το 2023 και το 2024.

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε ότι οι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειάς του παρακολουθούν συνεχώς πιθανές κυβερνοεπιθέσεις και υπενθύμισε ότι από το 2022 παρέχονται εργαλεία ελέγχου για λογισμικά κατασκοπείας στους ευρωβουλευτές. Παράλληλα, πρόσφατη έκθεση εισηγείται την επέκταση αυτών των ελέγχων σε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για κοινοβουλευκές εργασίες.

Η NSO Group υποστηρίζει διαχρονικά ότι το Pegasus χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και την προστασία της εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, η εταιρεία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο καταγγελιών για παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, πολιτικών, ακτιβιστών και άλλων προσώπων σε πολλές χώρες του κόσμου.