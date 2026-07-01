Ως «δολοφονικές» χαρακτήρισε τις επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια και τα αυτοκίνητα τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι οι δράστες στοχοποίησαν τα θύματα λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι «τα τρία στελέχη προσφέρουν ανιδιοτελώς σε μία παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε κατοικίες και οχήματα, όπου βρίσκονται άνθρωποι, συνιστά ενέργεια με ενδεχόμενο θανατηφόρο αποτέλεσμα. «Όταν βάζεις γκαζάκια σε αυτοκίνητα και σπίτια, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις «δολοφονικές».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Όπως είπε, έχει εξαπολυθεί «ανθρωποκυνηγητό» ώστε οι υπεύθυνοι «να οδηγηθούν στο μόνο τους φυσικό χώρο, που είναι η Δικαιοσύνη».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της πολιτικής βίας, λέγοντας ότι «ζούμε σε μία χώρα που για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε», ενώ πρόσθεσε ότι «αυτή η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες».

Τέλος, υποστήριξε ότι πέρα από τους φυσικούς αυτουργούς υπάρχουν και «ηθικοί αυτουργοί», οι οποίοι, όπως ανέφερε, «χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να είναι εν γνώσει τους», συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος που ευνοεί τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες.

Πηγή: ΑΠΕ