Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να έχουν ενισχυθεί σημαντικά και πλέον στο μέτωπο επιχειρούν 115 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα σε δασική έκταση, στα όρια με την Λητή. Παράλληλα, πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία γυναίκα με εγκαύματα από εξωτερικό χώρο κατοικίας. Η τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά σε ασφαλές σημείο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της σε νοσοκομείο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 14:30 σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι και γρήγορα επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο, στις 15:40, ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ το δεύτερο, στις 16:40, καλούσε όσους βρίσκονταν στον οικισμό Λητή να απομακρυνθούν προληπτικά προς το γήπεδο της περιοχής.

Στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες συνδράμουν στο έργο της Πολιτικής Προστασίας και στη διαχείριση της κατάστασης.

Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Διαβάστε επίσης: Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: «Εικόνα που θύμισε σεισμούς τους 1999»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ