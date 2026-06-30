Δύο μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όχι ως ασθενής αλλά για να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστεί επίσης την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσοι τον στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη, τονίζοντας πως «κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί». Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και καταλήγει πως σήμερα νιώθει μόνο βαθιά ευγνωμοσύνη.

Η ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη



Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου.

Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου.

Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε.

Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη, δύναμη και ακούραστη στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας. Ευχαριστώ, επίσης, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη. Αυτή η αγάπη μού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω.

Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί.

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη.

Σας ευχαριστώ όλους, από τα βάθη της καρδιάς μου».







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