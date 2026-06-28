Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) σε διώροφο κτίριο στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο, ενώ στο σπίτι βρισκόταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής γύρω στις επτά το απόγευμα η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

Όπως επισημαίνει μία γειτόνισσα «μία γυναίκα έπεσε στην αγκαλιά ενός άνδρα, ενώ ένας ηλικιωμένος πήγε από την πίσω πόρτα μέσω της γκαραζόπορτας, βγήκε από το κτίριο και σώθηκε. Η γυναίκα ήταν σε καλή κατάσταση και πάει στον Ερυθρό Σταυρό». Η 75χρονη μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο, ενώ ο 80χρονος τραυματίστηκε στο πόδι. Επιπλέον, δύο πυροσβέστες φέρουν εγκαύματα και διακομίζονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

«Οι άνθρωποι είχαν ξαπλώσει για μεσημέρι για να κοιμηθούνε. Η γυναίκα αισθάνθηκε τη φωτιά και γρήγορα βγήκε στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια πήδηξε από το μπαλκόνι και την έπιασε ένας ντελιβεράς», πρόσθεσε η γειτόνισσα. Ωστόσο, όπως αναφέρει, εκείνος φέρεται να τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ τόνισε πως είναι ήρωας. «Ευχαριστώ πολύ το παιδί που έσωσε αυτή τη γυναίκα».