Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα που τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο άσκησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση της θανατηφόρας επίθεσης με μαχαίρι, με θύμα ένα 15χρονο παιδί, στην Καλλιθέα .

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν επτά συλληφθέντες για την συμπλοκή με την μοιραία κατάληξη.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη που αφορά κατά περίπτωση αδικήματα για:

1. Ανθρωποκτονία με δόλο

2. Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

3. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή

4. Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα βρεθούν οι κατηγορούμενοι.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ