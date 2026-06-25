Η Σύρος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς για ζευγάρια, σύμφωνα με εκτενές αφιέρωμα του ολλανδικού ταξιδιωτικού μέσου Griekenland.net (https://griekenland.net/nieuws/toerisme/syros-alles-voor-een-romantische-griekse-getaway/).

Στο άρθρο με τίτλο «Η Σύρος: Όλα όσα χρειάζεστε για μια ρομαντική Ελληνική απόδραση», η πρωτεύουσα των Κυκλάδων παρουσιάζεται ως ένας προορισμός που συνδυάζει πολιτισμό, αυθεντικότητα, αρχιτεκτονική και χαλαρούς ρυθμούς, μακριά από τις υπερβολές του μαζικού τουρισμού. Το μέσο αναφέρει ότι για όσους αναζητούν «ένα ρομαντικό νησί που δεν είναι γεμάτο με τουρίστες που κρατούν selfie sticks και υπερπλήρεις παραλίες», η Σύρος αποτελεί «ίσως το καλύτερα κρυμμένο μυστικό των Κυκλάδων».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι το νησί διαθέτει «μια πλούσια ιστορία και μια εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα που δύσκολα συναντά κανείς σε άλλα νησιά των Κυκλάδων». Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Ερμούπολη, την οποία το δημοσίευμα περιγράφει ως «μια πραγματική φιλόξενη πόλη και όχι μια τουριστική αποστειρωμένη εκδοχή ενός ελληνικού χωριού». Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, «οι κάτοικοι ζουν εδώ κανονικά τη ζωή τους και ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γίνει για λίγο μέρος αυτής της καθημερινότητας».

Το άρθρο αναδεικνύει την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της πρωτεύουσας των Κυκλάδων, όπου «όλα βρίσκονται σε απόσταση περιπάτου»: Ταβέρνες, καφέ, το ζωντανό λιμάνι, μικρά καταστήματα και ποιοτικές μπουτίκ γύρω από την εμβληματική Πλατεία Μιαούλη. Μάλιστα, προτείνεται η διαμονή σε μικρά boutique ξενοδοχεία στους λόφους πάνω από το λιμάνι, με θέα στην πόλη και το Αιγαίο.

Το Griekenland.net «στέκεται» ιδιαίτερα στον πολιτιστικό πλούτο της Σύρου και στα μνημεία που αποτυπώνουν τη μοναδική ιστορική της διαδρομή. Το Θέατρο Απόλλων παρουσιάζεται ως ένα εντυπωσιακό θέατρο του 19ου αιώνα, εμπνευσμένο από τη Σκάλα του Μιλάνου, ενώ η Πλατεία Μιαούλη περιγράφεται ως «η καρδιά της πόλης», περιβαλλόμενη από το επιβλητικό Δημαρχείο, τον ναό του Αγίου Νικολάου και εμβληματικά νεοκλασικά κτίρια. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 'Ανω Σύρο, με τα στενά σοκάκια, τα λευκά σπίτια και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, από όπου ο επισκέπτης απολαμβάνει πανοραμική θέα σε ολόκληρο τον κόλπο. Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στη Μονή Καπουτσίνων και στη Μονή Πατέρων Ιησουιτών, τα οποία μαρτυρούν την πλούσια καθολική κληρονομιά του νησιού. Το αφιέρωμα παρουσιάζει τη Σύρο ως έναν προορισμό που δεν αποκαλύπτει αμέσως όλα τα μυστικά του και μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ζευγάρια που θέλουν να ζήσουν τον έρωτα τους ή να παντρευτούν. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «η Σύρος δεν αποκαλύπτεται μέσα σε μία ημέρα αλλά χρειάζονται αρκετές μέρες ώστε ο επισκέπτης να γευτεί πραγματικά το νησί».

Ξεχωριστή πρόταση αποτελεί η απογευματινή επίσκεψη στην 'Ανω Σύρο, λίγο πριν τη δύση του ηλίου, ώστε ο ταξιδιώτης να παρακολουθήσει τις σταδιακές μεταβολές του φωτός πάνω από το Αιγαίο και την Ερμούπολη. Παράλληλα, το άρθρο αναδεικνύει την ποικιλία των εμπειριών που προσφέρει το νησί για ζευγάρια και νεόνυμφους, από τα παραθαλάσσια χωριά και τις ήρεμες παραλίες μέχρι την τοπική γαστρονομία. Οι επισκέπτες καλούνται να δοκιμάσουν το παραδοσιακό λουκούμι, τη χαλβαδόπιτα και τα τοπικά προϊόντα της Σύρου, περιπλανώμενοι στα παραδοσιακά καταστήματα της Ερμούπολης.

«Η Σύρος συνεχίζει να κερδίζει το ενδιαφέρον διεθνών μέσων ενημέρωσης που αναζητούν αυθεντικούς και ποιοτικούς προορισμούς. Η ανάδειξη του νησιού μας ως ιδανικής ρομαντικής απόδρασης επιβεβαιώνει το εύρος επιλογών του προορισμού, όπου ο πολιτισμός, η ιστορία, η αρχιτεκτονική, η γαστρονομία και η καθημερινή ζωή των κατοίκων συνθέτουν μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία. Συνεχίζουμε να ξεδιπλώνουμε τη "βεντάλια" των επιλογών που παρέχει η πρωτεύουσα των Κυκλάδων σε πλήθος διαφορετικών ταξιδιωτικών κοινών ενισχύοντας τη διεθνή αναγνωρισιμότητα του προορισμού καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, Γιάννης Βουτσίνος.









Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ