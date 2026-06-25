Σε ύφεση βρίσκεται σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη ξυλείας σε περιοχή ανάμεσα στη Λοφούπολη και τον Άγιο Ιωάννη Χωστό, στο Ηράκλειο.



Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις τρεις το μεσημέρι και η επιχείρηση που στήθηκε από την Πυροσβεστική, με επίγεια μέσα αλλά και από αέρος, ήταν άμεση, ενώ συνεχώς οι δυνάμεις ενισχύονταν.



Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο, «από την πυρκαγιά φαίνεται ότι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς δύο επιχειρήσεις, ενώ έχουν υποστεί καταστροφές τουλάχιστον τρία σπίτια». Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου έκανε λόγο για μια δύσκολη επιχείρηση, ενώ συνεχάρη την ΠΥ για το άμεσο έργο της.



Επίσης στο σημείο βρίσκονται 2 ομάδες της 3ης ΕΜΟΔΕ και η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης ΕΜΑΚ, ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης. Στο σημείο βρίσκονται ήδη, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο αντιπεριφεριεάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω του εύφλεκτου υλικού και πυκνοί μαύροι καπνοί είναι ορατοί στην περιοχή. Στις 15:33 στάλθηκε μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω των πυκνών καπνών.

Η φωτιά χαρακτηρίζεται σοβαρή εξαιτίας της φύσης του υλικού που καίγεται, ενώ πρόκειται για κατοικημένη περιοχή, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό της.

Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού στο σημείο



Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Ηρακλείου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.



Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:













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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, skai.gr