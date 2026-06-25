Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Καλλιθέα, όταν ομάδα περίπου δέκα ατόμων συνεπλάκη, με αποτέλεσμα τον θάνατο νεαρού ατόμου, ηλικίας 17 με 18 ετών, μετά από μαχαιριά στον θώρακα.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο σε σοβαρή κατάσταση οπού και κατέληξε, ενώ η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές και έχει εντοπίσει το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της επίθεσης, με ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται να είναι η εμπλοκή σε οπαδικό επεισόδιο.

Η έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή και η επίθεση στον νεαρό.

Πηγή: Πρώτο Θέμα