Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο, με το Ελληνικό FBI (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) να προχωρά στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε αναπτύξει εκτεταμένη δράση στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο νησί, ενώ έως τώρα έχουν γίνει πέντε συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση είναι αποτέλεσμα πολύμηνης και στοχευμένης έρευνας των αστυνομικών, που παρακολουθούσαν τη δράση του κυκλώματος. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων βρίσκεται ο εγκέφαλος της οργάνωσης, ένας Αλβανός υπήκοος (έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για ναρκωτικά) καθώς και τρεις Έλληνες που φέρονται να είχαν τον ρόλο οδηγών και των συνεργατών του.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε μια εταιρεία μεταφοράς τουριστών με βαν ως «βιτρίνα» για την διακίνηση των ναρκωτικών. Τα οχήματα φέρονται να αξιοποιούνταν τόσο για τις μετακινήσεις των μελών όσο και για τη διανομή των ουσιών, κυρίως στη Χώρα της Μυκόνου και σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης το Ελληνικό FBI εντόπισε στο σπίτι του Αλβανού αρχηγού της οργάνωσης το οποίο χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζα» για την αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών και κατάσχεσε ποσότητες κοκαΐνης, «ροζ κοκαΐνης» (Tusi), κεταμίνης, μεθαμφεταμίνης, δισκίων ecstasy και ακατέργαστης κάνναβης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κοκαΐνη διακινούνταν στο νησί σε τιμές που έφταναν ακόμη και τα 150 έως 200 ευρώ ανά γραμμάριο, με βασική πελατεία τουρίστες και θαμώνες της νυχτερινής ζωής του νησιού κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Η επιχείρηση της ΔΑΟΕ συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων και επιπλέον ευρημάτων, καθώς οι έρευνες σε σπίτια, οχήματα και άλλους χώρους βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: Πρώτο Θέμα