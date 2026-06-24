Ιδιαίτερα αισθητή έγινε στην ευρύτερη περιοχή η σεισμική δόνηση 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 11:25 κοντά σε Κάρπαθο και Κάσο (7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρπάθου), καθώς, σύμφωνα με τον δήμαρχο Κάσου Μιχάλη Ερωτόκριτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 15 χιλιομέτρων.
Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούμενος επικοινωνία με τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα, το επίκεντρο δεν συνδέεται με το ρήγμα που έχει δώσει στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς, αλλά πρόκειται για φαινόμενο τοπικής εμβέλειας.
Ο δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι η δόνηση συνοδεύτηκε από έντονη βοή και ανάγκασε κατοίκους να βγουν έξω, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στο νησί.
🔔#Earthquake (#σεισμός) M5.3 occurred 19 km S of #Kárpathos (#Greece) 3 min ago (local time 11:25:56). More info at:— EMSC (@LastQuake) June 24, 2026
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Πηγή: Πρώτο Θέμα