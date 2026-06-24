Ιδιαίτερα αισθητή έγινε στην ευρύτερη περιοχή η σεισμική δόνηση 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 11:25 κοντά σε Κάρπαθο και Κάσο (7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρπάθου), καθώς, σύμφωνα με τον δήμαρχο Κάσου Μιχάλη Ερωτόκριτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 15 χιλιομέτρων.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούμενος επικοινωνία με τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα, το επίκεντρο δεν συνδέεται με το ρήγμα που έχει δώσει στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς, αλλά πρόκειται για φαινόμενο τοπικής εμβέλειας.

Ο δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι η δόνηση συνοδεύτηκε από έντονη βοή και ανάγκασε κατοίκους να βγουν έξω, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στο νησί.

Πηγή: Πρώτο Θέμα