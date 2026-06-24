Για την υπόθεση του QatarGate για το ένταλμα σύλληψης που άσκησε σε βάρος του από τις βελγικές Αρχές μίλησε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, Δημήτρης Αβραμόπουλος.

«Πριν από 2,5 χρόνια προκλήθηκε το ίδιο ζήτημα. Μου έδωσε η Επιτροπή Ηθικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το πράσινο φως να συμμετάσχω. Ρώτησα εάν μπορώ να πληρώνομαι. Συμμετείχα στο Fight Impunity (του Αντόνιο Πάντσερι) ως τιμητικό μέλος, δεν είχα εκτελεστικό ρόλο. Με αμοιβή 5.000 ευρώ τον μήνα -που τελικά ήταν 3.500 ευρώ- τα οποία τα δηλώνω και φορολογούμαι στην Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

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Και συμπλήρωσε:

«Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα. Από ό,τι μαθαίνω, οι αστυνομικοί που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους ελέγχονται και άνοιξαν την έρευνά τους, αγνοώντας ότι αυτή η υπόθεση είχε διερευνηθεί πριν από δύο χρόνια. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία φον ντερ Λάιεν, με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταγλα, είναι της βελγικής αστυνομίας. Ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε στο συρτάρι του 3 μέρες, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό Εγώ είπα να αρθεί η ασυλία μου, δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι ένα ένταλμα που είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε. Εγώ ενημερώθηκα από το γραφείο του πρωθυπουργού. Μιλάμε για μια σκοπιμότητα. Οι αστυνομικοί, δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, αγνόησαν δύο πράγματα: Την ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι είχαμε συζητήσει ξανά την υπόθεση πριν δύο χρόνια».