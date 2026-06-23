Επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού της Ελλάδας, αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας, έπειτα από πρόσκληση του διοικητή του Ισραηλινού Ναυτικού, αντιναυάρχου Eyal Harel.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Αρχηγός ΓΕΝ μετέβη στη ναυτική βάση της Χάιφα, όπου ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές δυνατότητες, τις αποστολές και τον μελλοντικό σχεδιασμό του Ισραηλινού Ναυτικού. Παράλληλα, επισκέφθηκε μονάδες επιφανείας, υποβρύχια και εγκαταστάσεις Ειδικών Επιχειρήσεων, ενώ έλαβε ενημέρωση για τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από τις πρόσφατες επιχειρήσεις και για τη σημερινή στρατηγική και επιχειρησιακή εικόνα στην περιοχή.

Κατά τις συνομιλίες των δύο Αρχηγών, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου, στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, καθώς και στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.





🇮🇱⚓️🇬🇷Chief of the Hellenic Navy General Staff, Vice Admiral Dimitrios-Eleftherios Kataras, completed an official visit to Israel, during which he met with the Commander of the Israeli Navy, Vice Admiral Eyal Harel.



The visit reflects the depth of the security relationship… pic.twitter.com/EpVgqTdV1S — Israel Defense Forces (@IDF) June 21, 2026

Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των δύο ναυτικών δυνάμεων, με στόχο την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Παράλληλα, συμφώνησαν να διευρύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς των ναυτικών επιχειρήσεων, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών.

Κατά την παραμονή του στο Ισραήλ, ο αντιναύαρχος Κατάρας επισκέφθηκε επίσης τα Ιεροσόλυμα, όπου είχε συναντήσεις με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄, την πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ Μάγια Σολωμού και τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα, Δημήτρη Αγγελοσόπουλο.



Ο Ισραηλινός υπουργός Διασποράς και Καταπολέμησης του Αντισημιτισμού, Amichai Chikli, υποστήριξε ότι το Ισραήλ ενισχύει τη στρατηγική του συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο ως απάντηση στην, όπως τη χαρακτήρισε, ολοένα αυξανόμενη επιθετικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τσίκλι κατηγόρησε την Άγκυρα ότι διατηρεί την κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου από το 1974, ότι απειλεί διαχρονικά την Ελλάδα σε περίπτωση επέκτασης των χωρικών της υδάτων και ότι προωθεί το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, υπονομεύει τα συμφέροντα Ελλάδας, Κύπρου και τη σταθερότητα στην περιοχή.



