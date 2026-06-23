Το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο παίρνει σήμερα το πρωί τον δρόμο για τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά έπεσε χθες ως κεραυνός εν αιθρία στο πολιτικό σύστημα και αυτό για δύο βασικούς λόγους.

Αφενός, η υπόθεση του Qatargate, στην οποία είχαν εμπλακεί η Εύα Καϊλή, ο σύζυγός της Φραντσέσκο Τζιόρτζι και ο ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι μεταξύ άλλων, παραμένει σε πλήρη αδράνεια, αφετέρου το όνομα του κ. Αβραμόπουλου είχε αναφερθεί και στο τέλος του 2022 με φόντο τη συμμετοχή του σε συμβούλιο της ΜΚΟ που ανήκε στον Αντόνιο Παντσέρι, όμως τότε ο πρώην Επίτροπος της Ελλάδας στην Ε.Ε. ξεκαθάρισε ότι απασχολήθηκε απολύτως σύννομα και οι αμοιβές που έλαβε δηλώθηκαν στο ακέραιο στις ελληνικές αρχές.

Ποιο είναι το επίδικο για τις βελγικές αρχές; Ένα ποσό λίγο πάνω από 70.000 ευρώ (μικτά) που φέρεται να έχει λάβει ο κ. Αβραμόπουλος για τη συμμετοχή του στο συμβούλιο ΜΚΟ, μαζί με την πρώην ύπατη εκπρόσωπο της Ε.Ε. Φεντερίκα Μογκερίνι και τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας Μπερνάρ Καζνέβ.

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Σύμφωνα με πληροφορίες από ευρωπαϊκές πηγές, ο κ. Αβραμόπουλος μπορεί να αντιμετωπίζει κατηγορίες που να αφορούν αποδοχή προϊόντος εγκλήματος (δωροδοκία), ακόμα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Νομικοί κύκλοι στην Αθήνα πάντως θεωρούν την υπόθεση εξαιρετικά αδύναμη, αν δεν υπάρχουν στοιχεία νεότερα από αυτά που είναι ήδη γνωστά, καθώς ο κ. Αβραμόπουλος είχε τη συγκατάνευση της Κομισιόν για να συνεργαστεί με τη ΜΚΟ του Παντσέρι, ενώ οι αμοιβές του είναι δηλωμένες στο Πόθεν Έσχες του και φορολογημένες. Θα ήταν μάλλον απίθανο να γνωρίζει την πηγή των χρημάτων, εκτιμούν αρμόδιες νομικές πηγές, και διερωτώνται τι γίνεται και με τα άλλα μεγαλόσχημα μέλη του εν λόγω συμβουλίου που επίσης έλαβαν τις προβλεπόμενες αμοιβές από τη ΜΚΟ.

Πηγή: Πρώτο Θέμα