Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών καταδικάστηκε η πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή στοιχείων [emails] αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.

Η πρώην ευρωβουλευτής κηρύχθηκε ένοχη ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία (2-1) με την πρόεδρο να έχει την άποψη ότι θα πρέπει να αθωωθεί για την πράξη της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Αντιστοίχως ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, σε ποινή φυλακισης 18 μηνών αφού κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία (2-1) μειοψηφούφης της πρόεδρου για το αδίκημα της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για την πράξη της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο τότε γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας, Μένιος Κορομηλάς κηρύχθηκαν ομόφωνα αθώοι για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, ενώ για την πράξη της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ο πρώτος κηρύχθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία (2-1) και ο δεύτερος ομόφωνα ένοχος. Ο Νικ. Θεοδωρόπουλος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών και ο Μένιος Κορομηλάς σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών.

Η εκτέλεση των ποινών ανεστάλη για όλους τους καταδικασθέντες επί τριετία. Ως προς τα ελαφρυντικά το δικαστήριο αναγνώρισε σε όλους τους καταδικασθέντες να χορηγηθεί το ελαφρυντικό του πρότερους σύννομου βίου.