Θανατηφόρα παράσυρση ενός ηλικιωμένου από διερχόμενο όχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ, Κυριακή (21/06) στην περιοχή του Άργους.

Η τραγωδία έγινε στο δεύτερο χιλιόμετρο της Π.Ε.Ο. Άργους - Τριπόλεως, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 70χρονη γυναίκα, παρέσυρε τον άτυχο 83χρονο, ο οποίος κινούνταν πεζός, με αποτέλεσμα τον σοβαρό αρχικά τραυματισμό του.

Στη συνέχεια ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Άργους – Μυκηνών, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Πηγή: CNN Greece