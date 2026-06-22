Θύμα μπούλινγκ και άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 16χρονος στη Φαρκαδόνα Τρικάλων, κατά τη διάρκεια πανηγυριού. Συνομήλικός του τον προσέγγισε, τον προπηλάκισε και στη συνέχεια του επιτέθηκε, γιατί δεν του άρεσαν τα ρούχα που φορούσε.

Οι γονείς περιγράφουν στον τηλεοπτικό σταθμό του Star τις στιγμές αγωνίας που ακολούθησαν.

«Ο δράστης άρχισε να τον βρίζει. Του είπε ''όχι εδώ που έχει κάμερες. Πάμε πιο πέρα να τα πούμε. Εγώ εσένα θα σε σκοτώσω. Πώς είσαι έτσι''. Του έλεγε για την εμφάνιση και τα ρούχα του», υποστήριξε η μητέρα του θύματος.

«Του είπε ''έλα να σε πάμε βόλτα'' και τον έπιασε κεφαλοκλείδωμα. Ο δικός μου αντιστάθηκε. Του έριχνε μπουνιές, το μάτι του είχε μαυρίσει. Άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο όχημα», συμπλήρωσε η μητέρα.

Για την υπόθεση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει υποβληθεί μήνυση.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής

Στο σημείο επικράτησε πανικός με περαστικούς να επεμβαίνουν για να απομακρύνουν τον 16χρονο και να τον προστατέψουν.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Λάρισας, για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Το παιδί υπέστη διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ για την υπόθεση, η αστυνομία διέταξε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία διενεργήθηκε και αναμένονται τα αποτελέσματα.

Πηγή: CNN Greece