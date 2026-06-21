Δεμένη και φιμωμένη βρέθηκε η άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη με τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας να προκαλούν σοκ. Η σορός της εντοπίστηκε στο σημείο που υπέδειξε ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της. Ο 43χρονος ενοικιαστής της Σταυρούλας, κατά την ομολογία του ισχυρίστηκε πως δεν ήταν προσχεδιασμένο το έγκλημα της 45χρονης και απέδωσε το φονικό στις συνεχείς εντάσεις που, όπως είπε, είχε με τη γυναίκα εξαιτίας φθορών στο σπίτι.

Τα ευρήματα στην σορό της Σταυρούλας δείχνουν την αγριότητα με την οποία δολοφονήθηκε η γυναίκα η οποία εντοπίστηκε το πρωί θαμμένη σε αγροτική έκταση ιδιοκτησίας του 43χρονου στην περιοχή του Βατόλακκου, κατά τη διάρκεια ερευνών των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, η 45χρονη βρέθηκε με λευκή μονωτική ταινία στο στόμα και δεματικά στα χέρια και τα πόδια.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τις πληροφορίες η 46χρονη δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο, ενώ στη συνέχεια δέχθηκε μαχαιριά στην αριστερή θωρακική κοιλότητα. Αμέσως μετά, ο δράστης φέρεται να τύλιξε τη σορό με σακούλες, ενώ σακούλες εντοπίστηκαν και στο μικρό βαν που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά της.

Αύριο η ιατροδικαστική εξέταση



Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία εκτιμάται ότι θα δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της. Μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 43χρονου, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το βίντεο που έδειξε το δολοφόνο



Ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού ήταν αυτό που «έδειξε» πως ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής ήταν ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά της Κρήτης.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι Αρχές στη διάθεσή τους, φαίνεται η Σταυρούλα να μπαίνει αλλά όχι και να φεύγει από το σπίτι. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης της δολοφονίας επιχείρησε να σβήσει το βίντεο που τον ενοχοποιούσε, όμως οι Αρχές το ανέκτησαν.

«Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που ουσιαστικά δείχνει τη γυναίκα να εισέρχεται στο σπίτι και ουσιαστικά δεν εξέρχεται ποτέ από αυτό και μάλιστα είχε διαγραφεί από το δράστη και χρειάστηκε να γίνει διαδικασία ανάκτησης» είπε η κ. Δημογλίδου στον «αέρα» του ΣΚΑΪ.

«Δόθηκε χρόνος στον δράστη να κάνει λάθη»



Αναφορικά με το γεγονός ότι είχε γίνει γνωστό πως ο δράστης είχε εξαφανιστεί για ένα διάστημα, η κ. Δημογλίδου είπε: «Επειδή ακούστηκαν πολλά ότι για ένα διάστημα ο άντρας αυτό εξαφανίστηκε και δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί, εμείς που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πράγματα για την υπόθεση, σας πληροφορώ ότι δόθηκε ο χρόνος στον δράστη να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα».



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