Απρόοπτο σημειώθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια του Thessaloniki Pride, όταν δύο ρασοφόροι παρενέβησαν στην εξέλιξη της πορείας.

Την ώρα που η πορεία κινούνταν στην οδό Παύλου Μελά, οι δύο άνδρες, οι οποίοι από την ενδυμασία τους φέρεται να έμοιαζαν με μοναχούς, άρχισαν να φωνάζουν «Μετανοείτε».

Ο ένας από τους δύο προχώρησε και σε πιο έντονη παρέμβαση, καθώς ξάπλωσε στο οδόστρωμα μπροστά από ένα άρμα της πορείας, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η ροή της εκδήλωσης.

Ο ίδιος κρατούσε έναν σταυρό, ενώ είχε τοποθετήσει πάνω του και εικόνα της Παναγίας. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απομάκρυναν τον ιερωμένο από το οδόστρωμα και τον προσήγαγαν.

Πηγή: Πρώτο Θέμα