Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα και η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων από τη δυτική όψη του μνημείου.

Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της, καθώς με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιθηματικού τοίχου αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε λόγο για ένα «πραγματικά συγκλονιστικό θέαμα» καθώς «το αέτωμα, το οποίο γενιές Ελλήνων πολιτών και επισκεπτών από όλο τον κόσμο είχαν συνηθίσει να βλέπουν ελλιπές, ανακτά την αρχιτεκτονική του ενότητα».