Θύμα παράσυρσης έπεσε στο Ηράκλειο, 42χρονος άνδρας που δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Η παράσυρση του 42χρονου πεζού σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη 10/6 επί της Γεωργίου Παπανδρέου.

Πιο συγκεκριμένα, ο 42χρονος παρασύρθηκε, ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, από ΙΧ όχημα που είχε στρίψει από την Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως και το οποίο οδηγούσε ένας 52χρονος άνδρας.

Το θύμα της παράσυρσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και έδωσε μάχη επί μέρες για να κρατηθεί στη ζωή.

Πηγή: CNN Greece