Στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ιερέας που έπεσε από την στέγη ιερού ναού που είχε ανέβει.

Το ατύχημα έγινε το πρωί της Τρίτης και σύμφωνα με το onlarissa.gr ο 64χρονος ιερέας είχε ανέβει στη σκεπή του παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής στον Βρυότοπο, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες επισκευής.

Ωστόσο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, βρέθηκε στο κενό από ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου μετά τις εξετάσεις που του έγιναν, διαπιστώθηκε ότι φέρει κατάγματα στον αυχένα, στη θωρακική περιοχή και στα άκρα του.

Νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας του.

Πηγή: CNN Greece