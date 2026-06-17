Έτοιμη να λάβει μέρος στη διεθνή επιχείρηση που θα στηθεί στα Στενά του Ορμούζ για να απομακρυνθούν οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί στη ναυτική οδό κατά τη διάρκεια του τελευταίου πολέμου στη Μέση Ανατολή, είναι η Ελλάδα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, η ελληνική συνεισφορά στην επιχείρηση αυτή, για την οποία ακόμα, πάντως, δεν έχουν ξεκαθαριστεί όλες οι λεπτομέρειες, θα είναι μια φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ που συμμετέχει ήδη στην επιχείρηση «Ασπίδες» αλλά και ένα πλοίο γενικών καθηκόντων - οι περισσότερες πιθανότητες είναι για το ΠΓΥ Προμηθεύς.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες στη φρεγάτα θα επιβαίνουν ομάδες ναρκαλιευτών, οι οποίοι θα συμβάλουν στο έργο της αποναρκοθέτησης.

Αν και το προηγούμενο διάστημα είχε συζητηθεί το σενάριο επέκτασης και στα Στενά του Ορμούζ της εντολής της επιχείρησης «Ασπίδες», αρκετά κράτη-μέλη της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ προκρίνουν ένα μοντέλο αλά «συμμαχίας των προθύμων» για την Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή τη στιγμή στην Ερυθρά Θάλασσα πλέει η φρεγάτα «Ψαρά», ενώ η Ελλάδα έχει αναλάβει και την εν πλω διοίκηση της επιχείρησης «Ασπίδες»



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Πηγή: Πρώτο Θέμα