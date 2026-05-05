Ένα θρίλερ εκτυλίσσεται στην Κρήτη το απόγευμα της Τρίτης (05/05), καθώς ένας άνδρας που παλαιότερα έχασε τον γιό του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε νεαρό οδηγό, τον οποίο θεωρεί υπαίτιο για τον θάνατο του παιδιού του.



Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο 54χρονος δράστης έκλεισε το δρόμο με το αυτοκίνητο στον 20χρονο οδηγό στην περιοχή της Αμμουδάρας.



Να σημειωθεί ότι ο δράστης έχασε το μοναχοπαίδι του σε τροχαίο το 2023.



Το 2023 ο γιός του δράστη και το θύμα ήταν 17 ετών, ενώ στο ίδιο σημείο το 2016 είχε σκοτωθεί και ο ξάδελφος του θύματος σε τροχαίο.

Τον πυροβόλησε πισώπλατα τέσσερις φορές

Το θύμα αφότου περιορίστηκε από τον δράστη προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας, με τον 54χρονο να βγάζει το όπλο και να τον πυροβολεί τέσσερις φορές πισώπλατα.

Το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα και μεταφέρθηκε αρχικά στο εφημερεύον νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του.



Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και παρέδωσε και το όπλο.







Πηγή: cnn.gr, Πρώτο Θέμα