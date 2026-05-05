Η ελληνική αμυντική βιομηχανία κάνει ένα άλμα που ξεπερνά ακόμη και χώρες όπως το Ιράν και ο δρόμος μόλις αρχίζει.

Όταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ) στις Αχαρνές, συνοδευόμενος από την ηγεσία του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΣ, δεν ήταν μια τυπική επίσκεψη. Ήταν η επίσημη παρουσίαση ενός στοιχήματος που η Ελλάδα έχει αποφασίσει να κερδίσει: να χτίσει εγχώρια αμυντική ισχύ στην εποχή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Τα δύο ελληνικά εργοστάσια — το 306 ΕΒΤ στις Αχαρνές και το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στους Τοξότες Ξάνθης — παράγουν πλέον συνολικά 4.000 drones ετησίως. Ο αριθμός αυτός δεν είναι απλώς εντυπωσιακός για τα ελληνικά δεδομένα· είναι εντυπωσιακός σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος: σύμφωνα με στοιχεία από διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Ιράν — μια χώρα που έχει επενδύσει δεκαετίες στην ανάπτυξη προγραμμάτων drones και τα εξάγει σε εμπόλεμες ζώνες — παράγει κάπου μεταξύ 2.800 και 3.500 μονάδων ετησίως. Η Ελλάδα, λοιπόν, με το σημερινό της παραγωγικό δυναμικό, ξεπερνά ήδη ή αγγίζει τα ίδια επίπεδα με έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς drones στον κόσμο.

Ο στόχος: 1.000 Drones τον Μήνα

Αν τα παραπάνω μοιάζουν φιλόδοξα, ο πραγματικός στόχος του Ελληνικού Στρατού κόβει την ανάσα: 1.000 drones τον μήνα, δηλαδή 12.000 ετησίως — τριπλάσια από την τρέχουσα παραγωγή.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν σαφής: «Έχουμε δημιουργήσει δύο εργοστάσια παραγωγής drones, έχουμε δημιουργήσει δύο Κινητές Μονάδες Παραγωγής drones, και είμαστε στη διαδικασία κατασκευής κινητών μονάδων παραγωγής που θα συνοδεύουν σε ορατό χρόνο όλες τις Ταξιαρχίες του ελληνικού Στρατού. Κάθε Ταξιαρχία θα μπορεί να παράγει και να επισκευάζει drones επί τόπου».

Πρόκειται για ένα όραμα ριζικής αποκέντρωσης: αντί για ένα ή δύο μεγάλα εργοστάσια που αποτελούν εύκολους στόχους σε περίπτωση σύγκρουσης, η Ελλάδα χτίζει ένα διάσπαρτο δίκτυο παραγωγής που δεν μπορεί να εξουδετερωθεί με ένα μόνο χτύπημα.

Τέσσερα Είδη, Μία Φιλοσοφία

Στο 306 ΕΒΤ παράγονται τέσσερις κατηγορίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών αναγκών:

1.Μικρά drones αναγνώρισης για τις μονάδες πρώτης γραμμής

2.Drones μεταφοράς φορτίου για εφοδιασμό στο πεδίο της μάχης

3. Kamikaze drones με πυρομαχικά για πλήγματα εναντίον εχθρικών στόχων

4.Μη επανδρωμένα αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας για χρήση από το Πυροβολικό και την Πολεμική Αεροπορία

Πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια απλή αλλά ισχυρή λογική, η φιλοσοφία «Low Cost – High Effect»: ένα drone που κοστίζει 1.000 ευρώ να μπορεί να εξουδετερώσει ένα εχθρικό όχημα αξίας εκατομμυρίων. Η ασυμμετρία αυτή αλλάζει τη λογική του πολέμου — και η Ελλάδα το έχει καταλάβει.

Στρατηγική Αυτονομία: Η Απάντηση στον Έβρο και το Αιγαίο

Το πρόγραμμα δεν είναι αποκομμένο από τη γεωπολιτική πραγματικότητα. Η παραγωγή στοχεύει ευθέως στην απεξάρτηση από εισαγόμενες λύσεις και στην άμεση κάλυψη των αναγκών των μονάδων που βρίσκονται στις πιο ευαίσθητες περιοχές της χώρας: τον Έβρο και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Η ιδέα των κινητών μονάδων παραγωγής ανά Ταξιαρχία δεν είναι τυχαία. Αποτελεί απάντηση σε ένα κρίσιμο ερώτημα επιβίωσης: αν μια μικρή χώρα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τη γιγαντιαία βιομηχανική παραγωγή μεγάλων δυνάμεων, τι κάνει; Απαντά με ευελιξία, διασπορά και έξυπνη παραγωγή — ακριβώς αυτό που κάνει σήμερα ο Ελληνικός Στρατός.

Ένα Βήμα που Άργησε — αλλά Ήρθε

Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα δεν ήταν πρωτοπόρος στον τομέα αυτό. Άλλες χώρες, μεγάλες και μικρές, επένδυσαν νωρίτερα στην τεχνολογία των drones. Ο τετραπλασιασμός της παραγωγής — από 1.000 σε 4.000 μονάδες ετησίως — αντιπροσωπεύει μια γεωμετρική πρόοδο που μέχρι πρόσφατα φαινόταν μακρινή προοπτική.

Αλλά το βήμα έγινε. Και έγινε με σαφήνεια, μετρήσιμους στόχους και δημόσια δέσμευση από την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας. Η Ελλάδα δεν διεκδικεί πλέον μόνο μια θέση στον χάρτη της αμυντικής βιομηχανίας — διεκδικεί μια θέση ανάμεσα στις χώρες που παράγουν πραγματική αποτρεπτική ισχύ με τα δικά τους χέρια.

