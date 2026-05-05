Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί από χθες, Δευτέρα (4/5) στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας επισκέφθηκε την Αρχιεπισκοπή και συνάντησε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ενώ σήμερα, Τρίτη (5/5) θα δώσει το «παρών» στη Βουλή και θα απευθυνθεί στο σώμα του ελληνικού Κοινοβουλίου για πρώτη φορά από το 1999.

Η σημερινή ημέρα, δεύτερη της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, είναι ξεχωριστής σημασίας, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο σώμα του ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας.

Η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας έχει προγραμματιστεί για τις 13:00 και γίνεται κατόπιν πρόσκλησης που απηύθυνε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

