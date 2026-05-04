Ο Γιώργος Μυλωνάκης εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμός, 18 ημέρες μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη στις 15 Απριλίου.

Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει συγκρατημένα αισιόδοξα σημάδια, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, αρχίζει να ανταποκρίνεται σε ερεθίσματα, κάνοντας μικρές κινήσεις και νεύματα με τα δάχτυλά του, γεγονός που έχει ενθαρρύνει το οικογενειακό του περιβάλλον.

Παράλληλα, αναπνέει πλέον χωρίς μηχανική υποστήριξη, ενώ οι θεράποντες ιατροί προχωρούν σταδιακά στη μείωση των κατασταλτικών φαρμάκων που του χορηγούνται.

Όπως μετέδωσε το Mega Channel, το Σάββατο 2 Μαΐου τον επισκέφθηκε εκ νέου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο ασθενής φέρεται να αντέδρασε, δείχνοντας σημάδια αναγνώρισης.

Παρά τις θετικές ενδείξεις, οι γιατροί παραμένουν επιφυλακτικοί και συνεχίζουν τη στενή παρακολούθηση της πορείας της υγείας του.