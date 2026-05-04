Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη, Francesca Albanese, εξαπέλυσε αιχμηρή κριτική κατά της συνεργασίας Ελλάδας–Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι το Τελ Αβίβ «εκμεταλλεύεται τους φόβους και την ανασφάλεια της Αθήνας» για να ενισχύσει την περιφερειακή του επιρροή.

Μιλώντας σε εκδήλωση στην Ταινιοθήκη Τριανόν στην Αθήνα, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου της When the World Sleeps: Stories, Words and Wounds of Palestine, η Albanese υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτή που επέλεξε το Ισραήλ για λόγους ασφάλειας, αλλά το αντίστροφο.

«Νομίζετε ότι επιλέξατε το Ισραήλ για να εξασφαλίσετε ειρήνη απέναντι στον “αιώνιο εχθρό” σας. Δεν είναι έτσι. Το Ισραήλ σας έχει επιλέξει και θα εκμεταλλευτεί τους φόβους και την ανασφάλειά σας για να προωθήσει την περιφερειακή του ηγεμονία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια εκδήλωση, ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Γιάννης Βαρουφάκης, έκανε λόγο για «ισραηλοποίηση» της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί «το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ευρώπη».

Η Albanese επέκρινε επίσης τη στάση των ελληνικών αρχών στο περιστατικό με την ανθρωπιστική αποστολή προς τη Γάζα. Όπως ανέφερε, η συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ για την αναχαίτιση του πλοίου «Sumud» ανοιχτά της Κρήτης είναι «λανθασμένη».

«Το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές συμπορεύονται με τους Ισραηλινούς για να σταματήσουν μια ανθρωπιστική αποστολή είναι λάθος», τόνισε.