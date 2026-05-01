Δεκάδες ακτιβιστές σε έναν στολίσκο βοήθειας με προορισμό τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης, αποβιβάστηκαν την Παρασκευή στο ελληνικό νησί, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συνοδευόμενοι από την ελληνική ακτοφυλακή, περίπου 175 ακτιβιστές, η πλειοψηφία τους υπήκοοι ευρωπαϊκών χωρών, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Αθερινόλακκου, στα νοτιοανατολικά του νησιού.

Καθώς πλησίαζαν στο λιμάνι, οι ακτιβιστές φώναζαν «Ελευθερία στην Παλαιστίνη», μεταδίδει το Πρακτορείο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι περίπου 175 ακτιβιστές είχαν αποβιβαστεί από περισσότερα από 20 σκάφη την Πέμπτη. Οι διοργανωτές του στολίσκου ανέβασαν τον αριθμό σε 211.

Ο στολίσκος, που αποτελείται από περισσότερα από 50 σκάφη, απέπλευσε τις τελευταίες εβδομάδες από τη Μασσαλία στη Γαλλία, τη Βαρκελώνη στην Ισπανία και τις Συρακούσες στην Ιταλία.

Στόχος του, σύμφωνα με τους διοργανωτές, ήταν να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια.

Το Ισραήλ ελέγχει όλα τα σημεία εισόδου στη Γάζα. Έχει κατηγορηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και ξένες ΜΚΟ ότι ''στραγγαλίζει'' τη ροή αγαθών στην περιοχή, προκαλώντας ελλείψεις από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, τον Οκτώβριο του 2023.

Η Λωρίδα της Γάζας, που κυβερνάται από τη Χαμάς, βρίσκεται υπό ισραηλινό αποκλεισμό από το 2007.

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, Όρεν Μάρμορσταϊν, δήλωσε την Παρασκευή ότι όλοι οι ακτιβιστές του στολίσκου βρίσκονται τώρα στην Ελλάδα εκτός από τον Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και τον Τιάγκο Άβιλα.

Σε ανάρτηση στο X, το Υπουργείο χαρακτήρισε τον στολίσκο «μια ακόμη πρόκληση που αποσκοπεί στην απόσπαση της προσοχής από την άρνηση της Χαμάς να αφοπλιστεί». Ανέφερε επίσης ότι ο στολίσκος εξυπηρετούσε «επαγγελματίες προβοκάτορες».

Ανέφερε ότι ο Κεσέκ ήταν «ύποπτος για σχέση με τρομοκρατική οργάνωση» και ότι αυτός και ο Άβιλα, ύποπτοι για «παράνομη δραστηριότητα», θα οδηγηθούν στο Ισραήλ για ανάκριση.

Αρκετές ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις με υπηκόους μεταξύ των συλληφθέντων έχουν καλέσει το Ισραήλ να απελευθερώσει τους ακτιβιστές και χαρακτήρισαν την ενέργειά του κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν τις ισραηλινές αρχές, χαρακτηρίζοντας τον στολίσκο «κόλπο» και λέγοντας ότι αναμένουν από τους συμμάχους να αρνηθούν την πρόσβαση στα λιμάνια, την προσόρμιση, την αναχώρηση και τον ανεφοδιασμό καυσίμων στα σκάφη που συμμετέχουν.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον διερευνά την επιβολή «συνεπειών» σε όσους υποστηρίζουν τον στολίσκο.

Τα σκάφη του συγκεκριμένου στολίσκου είχαν αναχαιτιστεί από το Ισραήλ στα ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας και στις αρχές Οκτωβρίου. Τα μέλη του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδέζας ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ, συνελήφθησαν και στη συνέχεια απελάθηκαν από το Ισραήλ.

Πηγή: ΚΥΠΕ