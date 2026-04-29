Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από τηλεφωνήματα που έγιναν στο Κέντρο της 'Αμεσης Δράσης για πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν τις 7 το απόγευμα πίσω από τις φοιτητικές εστίες μια ομάδα 5-6 ατόμων διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια ένας εξ' αυτών φέρεται πως άνοιξε πυρ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ούτε έχει βρεθεί κάποιος κάλυκας. Η έρευνα για την διελεύκανση του περιστατικού συνεχίζεται.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ