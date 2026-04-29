Σε αναδιάρθρωση των ειδικών δυνάμεων με έμφαση στη Θράκη και την περιοχή του Αιγαίου προχωρά η Τουρκία, αυξάνοντας τον αριθμό των ταξιαρχιών καταδρομέων, σύμφωνα με δημοσίευμα της μεγάλης τουρκικής ιστοσελίδας Habertürk.

Με σαφή προσανατολισμό προς την ευρωπαϊκή πτέρυγα και ειδικά τη συνοριογραμμή με Ελλάδα και Βουλγαρία, οι υφιστάμενες μονάδες κομάντο διατηρούν ενεργό ρόλο αποτροπής. Σύμφωνα με το Habertürk, το 41ο Τάγμα Καταδρομέων στις Σαράντα Εκκλησιές (Kırklareli) «κρατάει την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ» και είναι «ενεργή απέναντι σε πιθανές απειλές που θα προέλθουν από τη γραμμή Βουλγαρίας και Ελλάδας».

Ανάπτυξη νέων ταξιαρχιών σε Αδριανούπολη και Ραιδεστό

Η Άγκυρα σχεδιάζει την εγκατάσταση νέων ταξιαρχιών κομάντο σε κομβικά σημεία της Θράκης και του Μαρμαρά. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, «θα εγκατασταθούν στην Αδριανούπολη, τη Ραιδεστό (Tekirdağ) και το Μπαλικεσίρ», σε μια γραμμή που θεωρείται κρίσιμη για τη στρατηγική παρουσία του ΝΑΤΟ. Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι «το ενδεχόμενο έντασης με την Ελλάδα συνεχίζεται».

Μετάβαση σε υβριδικό μοντέλο πολέμου

Η αύξηση των ταξιαρχιών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο προσαρμογής του τουρκικού στρατού στις σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες. Σύμφωνα με τη Habertürk, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά σε ενίσχυση των ειδικών δυνάμεων στο πλαίσιο μετάβασης σε υβριδικό μοντέλο πολέμου, με ευελιξία και ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων σε κρίσιμες περιοχές.

Στρατηγική ισορροπία σε ΝΑΤΟ και Ευρώπη

Η ανάπτυξη των δυνάμεων στη δυτική γραμμή, που περιλαμβάνει Θράκη και Μαρμαρά, αποσκοπεί – σύμφωνα με την ίδια πηγή – «στη διατήρηση της ισορροπίας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη».