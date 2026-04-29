Με ένα άρθρο - αφιέρωμα η έγκυρη βρετανική εφημερίδα Observer, παρουσιάζει την Κίμωλο ως ένα από τα πιο ήσυχα και αυθεντικά νησιά των Κυκλάδων, με έντονο τοπικό χαρακτήρα.

Την ξεχωρίζει για τον αργό ρυθμό ζωής: ψαράδες, οικογενειακές δραστηριότητες και καθημερινές συνήθειες που παραμένουν σχεδόν αναλλοίωτες.

Στα κύρια σημεία του αφιερώματος που συνοδεύεται και από πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Το νησί έχει μακρά ιστορία (από τη Νεολιθική εποχή) και πήρε το όνομά του από την κιμωλία, λόγω των λευκών πετρωμάτων του.

Η σχετική δυσκολία στην πρόσβαση του συμβάλλει στο να παραμένει «κρυμμένο διαμάντι».

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα στοιχεία είναι το υπαίθριο φεστιβάλ κινηματογράφου Kalisperitis, που διοργανώνεται εθελοντικά σε φυσικά τοπία και δεν στοχεύει στον μαζικό τουρισμό.

Το νησί διατηρεί ισχυρή κοινοτική κουλτούρα, με δράσεις εθελοντισμού και συλλογικής φροντίδας του περιβάλλοντος.

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται ήπιες μορφές τουριστικής ανάπτυξης (μικρά boutique καταλύματα, ανακαινισμένα παραδοσιακά σπίτια), με σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική.

Η εμπειρία του επισκέπτη επικεντρώνεται σε απλές απολαύσεις: κολύμπι, φαγητό, χαλάρωση και επαφή με τη φύση.

Το βασικό μήνυμα είναι ότι, παρότι η πρόσβαση βελτιώνεται, οι κάτοικοι θέλουν να διατηρήσουν τον ήρεμο χαρακτήρα του νησιού και να αποφύγουν τον μαζικό τουρισμό.

«Αυθεντικότητα, ηρεμία και μοναδική ομορφιά»

Ο δήμαρχος της Κιμώλου Κωνσταντίνος Βεντούρης στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά μέσα έγραψε: «Με ιδιαίτερη χαρά είδαμε την Κίμωλο να φιλοξενείται σε μία από τις μεγαλύτερες κυριακάτικες εφημερίδες του Ηνωμένου Βασιλείου. Το δημοσίευμα αναδεικνύει αυτό που όλοι εμείς γνωρίζουμε καλά: την αυθεντικότητα, την ηρεμία και τη μοναδική ομορφιά του τόπου μας. Η Κίμωλος παραμένει ένας προορισμός που τιμά την παράδοση, τη φιλοξενία και τον ανθρώπινο ρυθμό ζωής. Από τα κρυστάλλινα νερά και τα ιδιαίτερα τοπία, μέχρι τις πολιτιστικές δράσεις και την ισχυρή τοπική κοινότητα, το νησί μας συνεχίζει να εμπνέει όσους το επισκέπτονται».

«Εργαζόμαστε με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προσεκτική ανάδειξη της Κιμώλου, ώστε να διατηρήσει τον χαρακτήρα της και να συνεχίσει να προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες. Ευχαριστούμε όλους όσοι συμβάλλουν καθημερινά στο να παραμένει η Κίμωλος ένας μικρός, ξεχωριστός προορισμός στο Αιγαίο».

