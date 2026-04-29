Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο με ένοπλη επίθεση σε γραφεία του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους.

Η μεταγωγή του ξεκίνησε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατήθηκε τη νύχτα, προς τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου αναμένεται να του ασκηθούν βαριές κατηγορίες για το αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, ήταν απόλυτα συνεργάσιμος με τους αστυνομικούς. Μάλιστα τους αποκάλυψε ότι, δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ούτε να τραυματίσει αθώους ανθρώπους. Ήθελε απλά, όπως είπε, να ταρακουνήσει το σύστημα, καθώς του φέρθηκαν άσχημα με τη σύνταξή του και άδικα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος άνοιξε πυρ με κυνηγετική καραμπίνα στον 4ο όροφο του κτιρίου του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στην οδό Άρεως

Από τα πυρά τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα: ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ και τέσσερις δικαστικοί υπάλληλοι. Όλοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου με ελαφρά τραύματα, κυρίως στα κάτω άκρα, στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Η εμμονή με σύνταξη και χρόνια αντιδικία με τον ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 89χρονος είχε αναπτύξει έντονη εμμονή με τη χορήγηση σύνταξης από τον ΕΦΚΑ.

Διεκδικούσε ποσό που αντιστοιχούσε σε περίπου 400 ένσημα, δηλαδή περίπου 100 ευρώ, ωστόσο είχε λάβει επανειλημμένα αρνητικές απαντήσεις. Η αντιδικία του με τον φορέα φαίνεται να ξεκίνησε ήδη από το 2018, με την απογοήτευση να μετατρέπεται σταδιακά σε οργή.

Τόσο ο ίδιος όσο και συγγενικά του πρόσωπα φέρονται να επιβεβαιώνουν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε «κολλήσει» στο μυαλό του και αποτελούσε την κύρια αιτία των πράξεών του.

Οι επιστολές – «Μου φέρθηκαν σαν σκυλί, τώρα θα δαγκώσω»

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι αρχές στο περιεχόμενο των επιστολών που άφησε πίσω του ο δράστης, τόσο στο Πρωτοδικείο όσο και σε μήνυμα που απευθυνόταν στα μέσα ενημέρωσης.

Σε αυτές, περιέγραφε την αγανάκτησή του και προανήγγελλε τις ενέργειές του, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά τη φράση:

«Και εγώ το σκυλί τώρα έψαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω»

Τις επιστολές υπέγραφε ως «ο λυσσασμένος», δείχνοντας την ψυχολογική του κατάσταση και την πρόθεσή του να προχωρήσει σε βίαιες ενέργειες.

Προσχεδιασμένη επίθεση – Είχε κάνει ακόμη και «πρόβα»

Οι αρχές εκτιμούν ότι η επίθεση ήταν απόλυτα προσχεδιασμένη και οργανωμένη.

Ο 89χρονος φέρεται να είχε μελετήσει τη διαδρομή του, ενώ την προηγούμενη ημέρα είχε πραγματοποιήσει δοκιμαστική διαδρομή με ταξί προς το Πρωτοδικείο, αποκαλύπτοντας μάλιστα στον οδηγό μέρος των προθέσεών του.

Είχε επιλέξει να μετακινείται με ταξί, ώστε να μην αφήνει ίχνη, ενώ μετά την επίθεση διέφυγε πεζός και στη συνέχεια με όχημα προς την Πάτρα.

Σύλληψη στην Πάτρα και σχέδιο διαφυγής στο εξωτερικό

Ο δράστης εντοπίστηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στην Πάτρα, όπου και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδίαζε να διαφύγει στο εξωτερικό, ταξιδεύοντας αρχικά στην Ιταλία και στη συνέχεια στη Γερμανία, με τελικό προορισμό το Στρασβούργο.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να σχεδίαζε νέα επίθεση και εκτός Ελλάδας.

Ψυχιατρικό ιστορικό και αφαίρεση άδειας οπλοφορίας

Ο 89χρονος είχε στο παρελθόν λάβει άδεια οπλοφορίας, η οποία ωστόσο του αφαιρέθηκε, όταν παρουσίασε επικίνδυνη συμπεριφορά.

Είχε επιτεθεί σε δικαστικούς υπαλλήλους και είχε αφήσει σφαίρες σε γραφείο εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να κριθεί επικίνδυνος και να προταθεί ο εγκλεισμός του.

Παράλληλα, φέρεται να είχε ψυχιατρικό ιστορικό, χωρίς όμως αυτό να είχε αποτρέψει την πρόσβασή του σε όπλα.

Κενά ασφαλείας στα δικαστήρια – Παρέμβαση Χρυσοχοΐδη

Το περιστατικό ανέδειξε σοβαρά κενά ασφαλείας στα δικαστήρια.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα ελέγχου, επισημαίνοντας την έλλειψη εξοπλισμού και προσωπικού, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Πηγή: ΕΡΤ