Μια προγραμματισμένη συναυλία «Ελπίδας και Ενότητας» που στόχευε να συγκεντρώσει χρήματα για τις οικογένειες των θυμάτων της φονικής επίθεσης κατά Εβραίων στο Bondi Beach ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή, όταν η ελληνική χορωδία αποφάσισε να μην εμφανιστεί μαζί με εβραϊκή χορωδία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Haaretz (μέσω JTA) και άλλων μέσων όπως το The Australian και το Times of Israel, η συναυλία είχε προγραμματιστεί για το Sydney Town Hall και αφορούσε κοινή εμφάνιση της Australian Hellenic Choir (περίπου 50 μελών) με τη Sydney Jewish Choral Society.

Η εκδήλωση είχε λάβει έγκριση κρατικής χρηματοδότησης ύψους 15.000 δολαρίων Αυστραλίας και είχε στόχο να προωθήσει την ενότητα μέσω της μουσικής, ενώ θα περιλάμβανε έργα όπως το «Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν» του Μίκη Θεοδωράκη.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια συνάντησης πρόβας την περασμένη Δευτέρα, πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία μεταξύ των μελών της ελληνικής χορωδίας. Πάνω από το ήμισυ των μελών «πολιτικά αντέδρασαν» στη συνεργασία με την εβραϊκή χορωδία, ενώ ορισμένοι εξέφρασαν φόβο για την προσωπική τους ασφάλεια, επικαλούμενοι πιθανή επίθεση.

Ο πρόεδρος και ιδρυτής της Australian Hellenic Choir, James Tsolakis, εξέφρασε έντονη απογοήτευση και έκπληξη: «Δεν περίμενα καθόλου να συμβεί αυτό, αφού είχαμε εμφανιστεί μαζί με την εβραϊκή χορωδία χωρίς κανένα πρόβλημα το 2022». Πρόσθεσε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει «το μέγεθος του αντισημιτισμού στην τοπική ελληνική κοινότητα».Η

Sydney Jewish Choral Society υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην Βασιλική Επιτροπή (Royal Commission), ενώ ελληνόφωνη εφημερίδα της Αυστραλίας χαρακτήρισε το περιστατικό «ντροπιαστικό».

Οι διοργανωτές τόνισαν ότι η απόφαση αντανακλά ευρύτερα κύματα αντισημιτισμού που έχουν αυξηθεί δραματικά μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, με την επίθεση στο Bondi Beach να χαρακτηρίζεται ως η φονικότερη επίθεση κατά Εβραίων από τότε.