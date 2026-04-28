Με ιδιαίτερα επιθετική ρητορική και αιχμές περί «πυρηνικής απειλής» κατά της Τουρκίας, σχολιάζει η τουρκική ανάλυση τις εντεινόμενες συνέργειες Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας στην ανατολική Μεσόγειο, ερμηνεύοντάς τες ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής πίεσης προς την Άγκυρα. Οι αναλύσεις προβάλλουν ένα σενάριο «δυτικής περικύκλωσης» και φτάνουν μέχρι και υποψίες για πυρηνική συμμαχία.

Ιμπραχίμ Καραγκιούλ: «Δυτική περικύκλωση» και απειλές για επανασχεδιασμό συνόρων

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο Τούρκος αναλυτής Ιμπραχίμ Καραγκιούλ, γνωστός για τις ακραία ανθελληνικές του απόψεις, αποτιμά την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα, εστιάζοντας στην «πυρηνική» σύμπλευση Ελλάδας–Γαλλίας, ερμηνεύοντας τη ρητορική περί «πυρηνικής ομπρέλας» ως «υποσυνείδητη πρόθεση να απειλήσει την Τουρκία με πυρηνική επίθεση».

Η κριτική του προς το Γάλλο πρόεδρο είναι εξίσου αιχμηρή.

«Τα λόγια και οι απειλές του δεν έχουν καμία σημασία για εμάς. Διότι υπό την ηγεσία του, η Γαλλία οδεύει προς το να γίνει ο μεγαλύτερος ηττημένος του 21ου αιώνα», αναφέρει, ενώ προσθέτει ότι «θεωρείται “δευτερεύων παίκτης” σε κάθε τραπέζι, σε κάθε μέτωπο και σε κάθε σύνοδο κορυφής».

Στο γεωπολιτικό επίπεδο, εντάσσει τις ελληνογαλλικές κινήσεις σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

«Τα απειλητικά μηνύματα που έστειλε ο Μακρόν από την Αθήνα ήταν μια σαφής ένδειξη “δυτικής περικύκλωσης” και προετοιμασιών για επίθεση», τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται για αμυντική κίνηση, αλλά για προετοιμασία για επίθεση».

Ακόμη πιο προκλητικός εμφανίζεται ως προς το Αιγαίο.

«Η Δυτική Θράκη και τα νησιά θα πρέπει να είναι ανοιχτά σε συζήτηση. Ο θαλάσσιος χάρτης του Αιγαίου θα πρέπει να επανασχεδιαστεί. Η Ανατολία θα πρέπει να ανακτήσει τα “φυσικά της σύνορα”». Παράλληλα προειδοποιεί ότι «Η Τουρκία δεν θα παραμείνει ποτέ σε αμυντική στάση. Θα κλιμακώσει την απειλή».

Σε μια ακραία πρόταση, εισηγείται και πυρηνική σύμπραξη.

«Χωρίς καθυστέρηση, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, η Αίγυπτος και το Πακιστάν πρέπει να δημιουργήσουν μια “κοινή πυρηνική ασπίδα”», συμπληρώνοντας ότι «όλες αυτές οι χώρες πρέπει να γίνουν πυρηνικές δυνάμεις. Πρέπει να δημιουργηθεί μια γεωγραφικά ολοκληρωμένη πυρηνική ομπρέλα».

Χουριέτ: Η Κύπρος, το «προκεχωρημένο φυλάκιο» κατά της Τουρκίας

Σε ανάλυση της Χαντέ Φιράτ στην εφημερίδα Χουριέτ, η συνεργασία Κύπρου–Γαλλίας και οι ευρωπαϊκές κινήσεις ασφαλείας παρουσιάζονται ως εργαλειοποίηση της ΕΕ κατά της Τουρκίας.

Όπως αναφέρεται, «υπάρχει μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί αυτή η θέση ως μοχλός για μια αρχιτεκτονική ασφάλειας εναντίον της Τουρκίας», ενώ υπογραμμίζεται ότι η «Νότια Κύπρος εργαλειοποιεί την εκ περιτροπής Προεδρία της ΕΕ για τη δική της γεωπολιτική ατζέντα».

Η στρατιωτική συνεργασία με τη Γαλλία ερμηνεύεται ως στρατηγική κλιμάκωσης.

«Η SOFA δεν είναι απλώς ένα πρωτόκολλο. Είναι το έδαφος για στρατιωτική πρόσβαση», ενώ «Οι γαλλικές ασκήσεις δεν είναι μόνο εκπαίδευση. Είναι δοκιμή διαλειτουργικότητας».

Το άρθρο καταλήγει με μία έντονα φορτισμένη αποτίμηση.

«Όταν ενώνονται όλα αυτά μαζί, η Κύπρος δεν είναι απλώς ένα νησί. Είναι προκεχωρημένο φυλάκιο».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη σκληρή ρητορική της Άγκυρας, με αναφορά στη δήλωση Φιντάν: «Αν κάνουν καμιά τρέλα... Να μην περάσει καν από το μυαλό τους».

Γενί Σαφάκ: «Χώρες-αντιπρόσωποι»

Στην εφημερίδα Γενί Σαφάκ, ο Γιαχιά Μποστάν παρουσιάζει την Ελλάδα ως «proxy» δύναμη άλλων κρατών, ενταγμένη σε έναν άξονα με Ισραήλ, Κύπρο και Γαλλία.

Όπως σημειώνεται, «καθώς ο άξονας Ισραήλ-Ε/Κ τομέας-Ελλάδα θεσμοθετήθηκε, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δίνει στην Αθήνα “σιωπηρή διαβεβαίωση” έναντι της Άγκυρας».

Η Ελλάδα παρουσιάζεται ως εξαρτημένη από άλλες χώρες.

«Θεωρώντας την Τουρκία απειλή, η Αθήνα χρειάζεται την υποστήριξη μιας τρίτης δύναμης, δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχτεί να γίνει μια δύναμη-εκπρόσωπος άλλων».

Το άρθρο συνδέει τις ελληνικές κινήσεις με ευρύτερο σχέδιο αποσταθεροποίησης.

«Οι δηλώσεις της Ελλάδας έχουν ως στόχο να προκαλέσουν την Τουρκία», ενώ εκτιμά ότι «Ο στόχος είναι να εμπλέξει την Τουρκία σε μια έμμεση σύγκρουση».

Παράλληλα, εκφράζεται έντονος σκεπτικισμός για ευρωπαϊκή στρατιωτική αυτονομία: «Ένα ΝΑΤΟ της ΕΕ είναι αδύνατο. Δεν έχουν ούτε καν την ικανότητα».

Ντέιλι Σαμπάχ: Η Ευρώπη δεν μπορεί χωρίς την Τουρκία

Στην αγγλόφωνη Ντέιλι Σαμπάχ, ο Μουράτ Γεσιλτάς του think tank SETA, που πρόσκειται στην κυβέρνηση, προσεγγίζει το ζήτημα πιο συστημικά, υποστηρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας είναι εκ των πραγμάτων ελλιπής χωρίς την Τουρκία.

Το άρθρο επιρρίπτει ευθύνες και σε Ελλάδα και Κύπρο, σημειώνοντας ότι λειτουργούν ως «στρατηγικοί αντιρρησίες», καθώς «θεωρούν την ένταξη της Τουρκίας αποδόμηση της στρατηγικής τους για την ανάσχεση της Άγκυρας».

Αντίληψη περικύκλωσης και αναζήτηση αντιστάθμισης

Στο σύνολό του, ο τουρκικός Τύπος προβάλλει μια συνεκτική –αν και έντονα συγκρουσιακή– αφήγηση: οι συνέργειες Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας και η ανάγκη αντιστάθμισης μέσω νέων αξόνων (όπως με το Ηνωμένο Βασίλειο) και ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος, ακόμη και με ακραίες προτάσεις, όπως δημιουργία «πυρηνικής ομπρέλας».

Το κοινό νήμα των δημοσιευμάτων είναι ότι η Τουρκία εμφανίζεται ως αναντικατάστατος γεωπολιτικός παίκτης, ενώ οι κινήσεις των ευρωπαϊκών χωρών ερμηνεύονται ως εχθρική στρατηγική που ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω ένταση στην περιοχή.