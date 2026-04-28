Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 16.00 στην Σκιάθο ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αττική.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοδυτικά του νησιού με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα, ο σεισμός σημειώθηκε από γνωστό χαρτογραφημένο ρήγμα. «Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε το φαινόμενο τις επόμενες ώρες, λογικά δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία» τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο protothema.gr.

Υπενθυμίζεται ότι σεισμική δόνηση, η οποία έγινε αισθητή και στην Αττική σημειώθηκε και νωρίτερα στην περιοχή και συγκεκριμένα λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός, μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, σημειώθηκε 8 χλμ. δυτικά του νησιού και είχε εστιακό βάθος στα 13,1 χιλιόμετρα.

