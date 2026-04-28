Τη στιγμή που ο 89χρονος αποχωρεί από το κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό αφού πρώτα άνοιξε πυρ με την καραμπίνα που είχε στην κατοχή του και τραυμάτισε μία υπάλληλο, καταγράφει βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο ηλικιωμένος δράστης φέρεται να προχώρησε στις επιθέσεις διαμαρτυρόμενος για την σύνταξή του.

Ο ηλικιωμένος διακρίνεται να κινείται με γοργό βήμα, ενώ με το δεξί του χέρι φαίνεται να κρατάει κάποιο ρούχο, κάτω από το οποίο ίσως βρίσκεται η καραμπίνα η οποία βρισκόταν μέσα σε θήκη.

Λίγο αργότερα ο δράστης έφτασε στο Εφετείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλες τέσσερις γυναίκες γραμματείς του Πρωτοδικείου. Παρά το γεγονός ότι άνοιξε πυρ σε δύο περιπτώσεις, η Αστυνομία δεν κατάφερε να τον εντοπίσει και να προχωρήσει στη σύλληψή του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ρακοσυλλέκτη στην περιοχή του Βοτανικού και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, έχοντας νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική, μάλιστα συγγενικό πρόσωπό του φέρεται να επικοινώνησε με την ΕΛΑΣ και να αποκάλυψε τα στοιχεία του. Όταν ο δράστης εισέβαλε σε κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, στο οποίο είχε φτάσει με ταξί, ανέβηκε στον τέταρτο όροφο και πυροβόλησε έναν υπάλληλο στο πόδι, ο οποίος νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Σύμφωνα με πηγές από την Αστυνομία, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για ένοπλο συμβάν στις 10:31, ενώ ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από το σημείο πεζός. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες σε τραυματία υπάλληλο μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα πώς ο 89χρονος μετακινήθηκε από τον ΕΦΚΑ έως την Λουκάρεως.

Οι πληροφορίες από την ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι δόθηκε εντολή ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, με εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ παράλληλα εντάθηκαν οι έλεγχοι και η επιτήρηση σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς.

Για το δεύτερο περιστατικό στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στον χώρο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όπλο που εγκατέλειψε ο δράστης, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, ήταν καραμπίνα.

Επισημαίνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις, κατά την αρχική ενημέρωση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, η πληροφορία ήταν ότι ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από τα σημεία των περιστατικών, ενώ έγινε γνωστό ότι η ασφάλεια των εγκαταστάσεων στο Εφετείο ανήκει στη δικαστική αστυνομία.

Πηγή: Πρώτο Θέμα, ΕΡΤ