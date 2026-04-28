Σε θρίλερ εξελίσσεται η ένοπλη αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε στις 10.30 το πρωί στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού, καθώς ο 89χρονος δράστης, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έγιναν γνωστά από την αστυνομία, πραγματοποίησε και δεύτερη επίθεση πριν από λίγο στο κτίριο του Εφετείου στην οδό Λουκάρεως στους Αμπελόκηπους, με τέσσερις ακόμα τραυματίες.

Οι τραυματίες 1 άνδρας και 4 γυναίκες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και σύμφωνα με τους γιατρούς δεν φέρουν σοβαρά τραύματα και είναι όλοι εκτός κινδύνου.

Στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού αρχικά ο 89χρονος τραυμάτισε με καραμπίνα εργαζόμενο και ακολούθως τέσσερις γυναίκες στο Εφετείο.

Στη συνέχεια άφησε επιτόπου το όπλο και διέφυγε και πάλι, ενώ είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο 89χρονος, ο οποίος είναι γνωστός ρακοσυλλέκτης στην περιοχή του Βοτανικού, έχει ψυχολογικά προβλήματα και έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 10:30 το πρωί, σε γραφεία του ΕΦΚΑ που βρίσκονται στην οδό Κειριάδων 4 στον Κεραμικό.

Ο 89χρονος άνδρας, μπήκε μέσα στα γραφεία με μια καραμπίνα και άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν υπάλληλο στο πόδι, στον οποίο οι αστυνομικοί έκαναν τουρνικέ προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό.

