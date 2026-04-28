Σημαντικές πολιτικές προεκτάσεις λαμβάνει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, καθώς μέσα από τη δικαστική διαδικασία φέρεται να ταυτοποιήθηκε το πρόσωπο πίσω από τον λογαριασμό X με το ψευδώνυμο «Georghy Zhukov», ο οποίος είχε αποκτήσει φήμη ως ιδιαίτερα επιθετικός φιλοκυβερνητικός λογαριασμός στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Θεοδόσης Μούγιος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ για συκοφαντική δυσφήμηση της δικηγόρου Γιάννα Κούρτοβικ.

Η υπόθεση της ανάρτησης του 2020

Η υπόθεση αφορούσε δημοσίευση του 2020, σε περίοδο κατά την οποία είχε απαγορευθεί η πορεία για το Εξέγερση του Πολυτεχνείου λόγω της πανδημίας.

Στην επίμαχη ανάρτηση, ο λογαριασμός φερόταν να υποστήριζε ότι η Γιάννα Κούρτοβικ καθοδηγούσε τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί τότε, συνοδεύοντας τον ισχυρισμό με φωτογραφία της. Το δικαστήριο έκρινε ότι το περιεχόμενο της δημοσίευσης συνιστούσε συκοφαντική δυσφήμηση.





Αναφορές στο παρελθόν του καταδικασθέντος

Μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης, επανήλθαν στο προσκήνιο παλαιότερα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Θεοδόσης Μούγιος είχε αποταχθεί από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ φέρεται να είχε απασχολήσει τη Δικαιοσύνη και σε άλλες υποθέσεις.

Παράλληλα, στο παρελθόν είχε παρουσιαστεί ως συνεργάτης του Θόδωρος Λιβάνιος, όταν εκείνος υπηρετούσε ως υφυπουργός Εσωτερικών, με ιδιότητες που κατά καιρούς περιγράφονταν ως ειδικός ή νομικός σύμβουλος.

Επιπλέον, δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία ανέφερε ότι είχε εργαστεί και στην εταιρεία Blue Skies, η οποία έχει συνδεθεί δημόσια με την Ομάδα Αλήθειας και κατ’ επέκταση με τη Νέα Δημοκρατία.

Σκληρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Για την υπόθεση εξέδωσε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας επίθεση κατά της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι η καταδίκη αποδεικνύει πως πίσω από την τοξικότητα και τη συκοφαντία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν βρίσκονται απλώς ανώνυμοι χρήστες, αλλά οργανωμένοι μηχανισμοί πολιτικής προπαγάνδας. Παράλληλα, ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση, επαναφέροντας αναφορές στην υπόθεση της «Ομάδας Αλήθειας» και σε ενδεχόμενες διασυνδέσεις με κυβερνητικά στελέχη.