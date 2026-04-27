Nα «κλείσει» την υπόθεση των υποκλοπών στο σκέλος που αφορά την κατασκοπεία, αποφάσισε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Αναλυτικότερα, ο κ. Τζαβέλλας έκρινε ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης καθώς τα στοιχεία που επικαλέστηκε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, δεν συνιστούν νέα στοιχεία κατά το άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το Αρχείο.

Σημειώνεται ότι με την πρωτόδικη απόφαση καταδικάστηκαν τέσσερα πρόσωπα σε πολυετείς ποινές φυλάκισης, ενώ αποφασίστηκε η υπόθεση να εξεταστεί περαιτέρω για δεκάδες πρόσωπα, με τις ερευνώμενες κατηγορίες να περιλαμβάνουν και το κακούργημα της κατασκοπίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ