Ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, τύπου Αγκούστα Μπελ (Agusta-Bell), πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, πιθανότατα λόγω τεχνικής βλάβης κοντά στο αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του και δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός.

Το στρατιωτικό ελικόπτερο φέρεται να έχει εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση στην ευρύτερη περιοχή του Καστελίου, στο δήμο Μίνωα Πεδιάδος. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το πλήρωμα -κυβερνήτης και συγκυβερνήτης- είναι καλά στην υγεία του και έχει μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, για προληπτικούς λόγους. Στο σημείο όπου βρίσκεται το ελικόπτερο έχουν μεταβεί η αστυνομία και η Πυροσβεστική, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί.

Επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας αναφέροντας ότι τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

«Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00, ελικόπτερο ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης. Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται»

Πηγή: ΕΡΤ