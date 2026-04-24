Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στα ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε 18 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ το εστιακό του βάθος εντοπίζεται στα 7,7 χιλιόμετρα.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής το νησί ταρακουνήθηκε από σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην ίδια περιοχή.

Ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι ο σεισμός είχε διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο νησί.

«Ο σεισμός είχε διάρκεια και έγινε αισθητός σε όλη τη νοτιοδυτική Κρήτη, έχω αναφορές από Σητεία μέχρι Ηράκλειο. Είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις για τυχόν προβλήματα, η πολιτική προστασία είναι σε ετοιμότητα».

